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В России научились определять возраст по постам в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Курчатовском институте научились определять возраст человека исходя из написанного им текста. Об этом «Известиям» рассказал ведущий научный сотрудник Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Александр Сбоев.

В организации обратили внимание на то, что развитие интернета привело к росту киберпреступлений. Злоумышленники используют Сеть для вычисления жертв и совершения незаконных действий, при этом искажая реальные сведения о себе. В связи с этим анализ текстов становится значимым методом сбора информации о них. Разработки ученых позволяют определить демографические особенности автора с точностью до 80%.

По мнению Сбоева, полученные данные дадут возможность оценить активность лиц различных возрастных категорий по актуальным социальным проблемам в Сети. Кроме того, в дальнейшем можно будет использовать и саму методику — в частности, в системах таргетированной рекламы.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 декабря.

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