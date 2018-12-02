Более 50 человек пострадали во время протестов в Тулузе

Не менее 57 человек получили ранения во время протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо в Тулузе (Франция) 1 декабря. Об этом сообщила префектура департамента Верхняя Гарона на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 декабря.

Отмечается, что среди пострадавших 48 человек являются сотрудниками полиции. Из них пятеро госпитализированы.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время столкновений демонстрантов с полицией в Париже 1 декабря возросло до 133 человек. Сотрудники правоохранительных органов арестовали не

менее 255 митингующих.

Беспорядки против решения французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо начались 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

В планах французского руководства — повышение с 2019 года цен на бензин на 2,9 евроцента и 6,5 евроцента на литр за дизель. За 2018 год стоимость одного литра бензина увеличилась на 23%, дизельного топлива — на 15%.