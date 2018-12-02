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Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Опубликовано видео с учений 90-й танковой дивизии в Челябинской области, в которых приняли участие машины Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». Кадры в воскресенье, 2 декабря, появились на сайте телеканала «Звезда».

В ходе учений танковые экипажи отработали фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреляли мишени из 30-миллиметровых пушек. Также участие в маневрах приняли системы залпового огня «Град», которые отрабатывали технику удара по потенциальному противнику.

Американское издание The National Interest 2 ноября опубликовало статью, в которой отмечается, что российский танк Т-90 является самым смертоносным в мире, так как может воевать в любых условиях.

По словам колумниста Себастьяна Роблина, российские танки, которые оснащены не только мощной стальной броней, но и динамической защитой, успешно противостоят американским ракетным комплексам. Подчеркивалось, что основное преимущество Т-90 — это система управления огнем.

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