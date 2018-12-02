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Канадский астронавт оценил уровень подготовки экипажей МКС в России

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак оценил высокий уровень знаний, которые дают экипажам космических кораблей «Союз» во время прохождения обучения в России, передает «РИА Новости» в воскресенье, 2 декабря.

Кандидаты проходят курс технической лекционной подготовки в течение одного года. Будущие космонавты изучают устройство корабля и все его системы. «По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить сам корабль «Союз» у себя на заднем дворе», — заявил Сен-Жак.

Он добавил, что экипажи проходят тренировки на тренажерах как штатных, так и аварийных ситуаций в течение второго года подготовки.

«Чему меня научила эта подготовка, так это тому, что всегда есть несколько выходов из сложившихся нештатных ситуаций. Эта подготовка принесла огромную пользу, теперь я знаю — что бы ни произошло, всегда есть выход», — отметил канадский астронавт.

Космический корабль «Союз МС-11» должен отправиться к МКС в 14:31 мск 3 декабря. Стыковка со станцией запланирована на 20:36 мск. Экипаж «Союза» состоит из россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американца Энн Шарлотт Макклейна. Срок ожидаемого пребывания экипажа на борту МКС — 194 дня.

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