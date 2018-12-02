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В Латвии обнаружены останки десяти солдат Российской империи

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Фото: facebook.com/Регина Лочмеле-Лунева
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Поисковый отряд военной археологии «Легенда» раскопал в Латвии останки десяти солдат Российской империи, которые принимали участие в Первой мировой войне. О находке в своем аккаунте в Facebook сообщила участница раскопок и депутат латвийского сейма Регина Лочмеле-Лунева.

«1-е декабря, минус 11 по Цельсию, Пулеметка, «Leģenda», Счастье!!! Из двух ям, найденных волшебным щупом Владислава Чистякова, подняли 10 солдат Первой мировой, все — Русской императорской армии», — написала она.

23 апреля стало известно, что останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, обнаружили работники при ремонте дороги в населенном пункте Пампали Салдусского края Латвии.

Глава поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс тогда отметил, что в марте 1945 года около населенного пункта шли ожесточенные бои между советскими и германскими войсками. Вместе с останками солдат были найдены советские военные награды.

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