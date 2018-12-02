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В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

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В России успешно прошел испытания новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены», — цитирует сообщение «РИА Новости».

«Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов и местах разрывов боеприпасов и на основании этих данных выдает местоположение орудия.

Комплекс отслеживает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и отпико-электронного модуля.

Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год.

Накануне издание The National Interest сообщило, что «Пенициллин» может стать новой серьезной угрозой для американской тяжелой артиллерии.

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