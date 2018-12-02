Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко указом от 1 декабря постановил наградить орденами Ярослава Мудрого V степени двух архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий документ был опубликован на сайте главы Украины.

Государственных наград удостоились митрополит Сарненский и Полесский Анатолий (Алексей Гладкий) и митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрий Дмитрук). Ордена они получат по случаю 27-й годовщины подтверждения национальным референдумом акта провозглашения независимости Украины.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовых достижения, многолетний добросовестный труд», — сказано в тексте указа.

Украинское издание LB отмечает, что оба митрополита ранее выступали за создание в стране автокефальной церкви. Митрополит Софроний якобы уже дал предварительное согласие пойти на объединительный церковный собор, а Анатолий еще в 2014 году поставил подпись под меморандумом о единой поместной православной церкви. Позже он эту подпись отозвал.

Награждения двух архиереев УПЦ произошли на фоне оскорблений и обысков, которые продолжаются на Украине в отношении канонической церкви и ее священнослужителей.

1 декабря сообщалось, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором допустил многочисленные оскорбления в адрес митрополита канонической УПЦ, наместника Киево-Печерской лавры Павла. Украинские правоохранители провели обыски в главном киевском монастыре. Порошенко в этот же день заявил, что не позволит канонической церкви «расставлять пальцы веером».

Служба безопасности Украины (СБУ) тем временем массово вызывает на допросы представителей духовенства канонической Украинской православной церкви. По убеждению главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, «учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом объединительном соборе».

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.