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В Кремле назвали возможные сроки новой встречи Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, состоится в июне 2019 года на саммите G20 в Японии, но для Москвы и Вашингтона важно найти возможность для встречи лидеров раньше. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия-1».

«Если говорить о международных форумах, то, может быть, (встреча Путина и Трампа пройдет. — Ред.) в июне на «двадцатке». Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого», — цитирует Ушакова ТАСС.

Он добавил, что США пытались связаться с Россией после сообщения Трампа об отмене встречи с Путиным, чтобы сделать дополнительные заявления.

Помощник президента отметил, что Вашингтон хочет сохранить отношения с Россией, если не на высшем уровне, то на более низких.

«Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя. И если не получается встречи на высшем уровне, то надо продолжать на более низких уровнях, это тоже необходимо», — сказал Ушаков.

Российский и американский лидеры планировали провести полноформатную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако накануне мероприятия Трамп написал в Twitter, что принял решение отказаться от нее в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками.

При этом в ходе саммита президенты коротко пообщались. Во время беседы российский лидер изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море.

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