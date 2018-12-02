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Семь человек погибли при сходе оползня на гостиницу в Индонезии

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Фото: Global Look Press/Mulistyohan/ZUMAPRESS
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По меньшей мере семь человек погибли, еще семь пострадали в результате схода оползня на гостиницу в Индонезии.

ЧП произошло в воскресенье, 2 декабря, в провинции Северная Суматра на западе страны.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную службу спасения, все 14 человек являются студентами, которые остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро.

Пострадавшие госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Медики работают над идентификацией жертв.

25 ноября в эквадорской провинции Морона-Сантьяго сошел оползень. Как сообщает «Газета.ру» в результате происшествия погибли девять человек, еще восемь пострадали. Ранее в этом же месяце не менее девяти человек погибли и двое пропали без вести из-за оползня в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

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