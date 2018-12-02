Трамп согласился не повышать тарифы на китайскую продукцию с 1 января

В рамках саммита G20 американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Президент США согласился не повышать тарифы на китайскую продукцию с 1 января. Китай же будет делать крупные закупки в США, чтобы снизить торговый дисбаланс. У стран есть 90 дней, чтобы прийти к окончательному соглашению. В противном случае Белый дом даст задний ход и увеличит тарифы.

Ранее Трамп обещал поднять пошлины на товары из КНР с 10 до 25%. Общая стоимость экспорта из азиатской республики оценивается в $200 млрд.