В Подмосковье сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов

В Подмосковье сотрудник ДПС случайно ранил себя во время проверки документов у водителя. Информация об этом размещена в субботу, 2 декабря, на сайте областного ГУ МВД.

В сообщении указано, что водитель остановленной Infiniti отказался выйти из машины и предъявить документы. При этом его попутчица нецензурно высказывалась в адрес стражей порядка.

На основании закона «О полиции» патрульный обнажил и привел табельное оружие в состояние боевой готовности. Пассажирка иномарки набросилась на инспектора ДПС, в результате чего тот непреднамеренно выстрелил себе в правое бедро. Полицейский был госпитализирован.

Водителя иномарки задержали. Им оказался сотрудник одного из подразделений МУ МВД «Мытищинское». При этом мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Нарушителю грозит увольнение из органов и привлечение к ответственности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

В марте Приморский райсуд Петербурга арестовал на два месяца водителя, стрелявшего в полицейских в ответ на просьбу открыть багажник. 56-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка из травмата. Злоумышленник скрылся, но через два дня его удалось поймать.