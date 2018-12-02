Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

Бывший глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе. Он призвал нынешнее руководство ФРГ не следовать подобным призывам.

В том числе Габриэль раскритиковал призыв украинского лидера Петра Порошенко к странам НАТО ввести военные корабли в Черное и Азовское море. По словам политика, главная задача Германии в данной ситуации — посредничество на пути к деэскалации конфликта.

При этом он обвинил Россию, задержавшую три судна ВМС Украины в своих территориальных водах, а также похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия по урегулированию напряженности в регионе.

«У нее нет ни средств давления, ни жестких инструментов. Она может полагаться лишь на здравомыслие всех участников. И она это делает», — добавил политик в интервью телеканалу N-TV.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировал законное требование ФСБ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия Украины являются спланированной провокацией и ознакомил с позицией Москвы по инциденту лидеров G20.

Российский лидер отметил, что в судовых журналах задержанных кораблей прописано задание «незаметно войти в Керченский пролив». На представленные во время саммита G20 в Аргентине аргументы западные лидеры ничего возразить не смогли.