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Измерители разошлись в оценке «сильнейшего» паспорта в мире

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Фото: Depositphotos
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Международная консалтинговая компания Henley&Partners и компания Arton Capital разошлись в оценке самого «сильного» паспорта в мире. Соответствующие рейтинги были опубликованы на сайтах организаций.

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По версии Henley&Partners по состоянию на конец 2018 года самым «мощным» паспортом является японский, который позволяет не предупреждать заранее о прибытии власти 190 стран. Второе место занял Сингапур (189 стран), третье место разделили Германия, Франция и Южная Корея (по 188 стран), на четвертом расположились Дания, Финляндия, Италия, Швеция и Испания (по 187 стран).

В то же время в рейтинге Passport Index компании Arton Capital паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан наиболее «сильным» в мире. Обладатель этого документа может путешествовать без визы или оформлять ее по прибытии в 167 странах мира.

Вторую строчку поделили между собой Сингапур и Германия (166 стран), а на третьем месте расположились Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США. Владельцы паспорта этих стран могут беспрепятственно посетить 165 государств мира.

В первом списке Россия заняла 39-ю строчку с показателем 116 стран свободного посещения или с визой по прибытии, 82 страны — с получением визы заранее. Во втором рейтинге российский паспорт оказался на 47-м​ месте с показателем 119 стран.

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