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The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

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Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Он может стать средством для уничтожения американской тяжелой артиллерии, пишет издание 1 декабря.

Разработка была представлена корпорацией «Ростех» на выставке «Армия 2018».

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«Компания уверена, что система под названием «Пенициллин» произведет такую же революцию, как ее тезка произвела в области медицины», –– заявляет эксперт издания Марк Эпископос.

Для обнаружения шумов и кинетической энергии новинка оснащена четырьмя звукотепловыми локаторами, большой стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем. Для высокоскоростной сортировки данных в комплексе имеются шесть обычных и шесть тепловизионных камер. Во время передислокации высокая подъемная мачта с оптико-электронным модулем способна складываться назад.

Благодаря этим устройствам комплекс обнаруживает цели за пять секунд в радиусе до 25 км. Кроме того, появляется возможность рассчитать место падения снарядов противника. По словам разработчика, детекторы настолько точные, что способны засечь хлопок дверью. В целях исключения человеческого фактора изобретение полностью автоматизировано.

Преимуществом нового комплекса перед другими современными средствами артиллерийской разведки является его высокая незаметность для противника. Это вызвано отсутствием в разработке электромагнитных волн.

Оружие впервые представили в 2017 году. В следующем году его запустят в серийное производство.

В конце ноября National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308. За месяц до этого издание составило рейтинг, согласно которому АК-74М попал в топ-5 лучших и самых опасных в мире. Он разрабатывался в 1970-х годах в качестве замены знаменитому АК-47.

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