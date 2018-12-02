The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Он может стать средством для уничтожения американской тяжелой артиллерии, пишет издание 1 декабря.

Разработка была представлена корпорацией «Ростех» на выставке «Армия 2018».

«Компания уверена, что система под названием «Пенициллин» произведет такую же революцию, как ее тезка произвела в области медицины», –– заявляет эксперт издания Марк Эпископос.

Для обнаружения шумов и кинетической энергии новинка оснащена четырьмя звукотепловыми локаторами, большой стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем. Для высокоскоростной сортировки данных в комплексе имеются шесть обычных и шесть тепловизионных камер. Во время передислокации высокая подъемная мачта с оптико-электронным модулем способна складываться назад.

Благодаря этим устройствам комплекс обнаруживает цели за пять секунд в радиусе до 25 км. Кроме того, появляется возможность рассчитать место падения снарядов противника. По словам разработчика, детекторы настолько точные, что способны засечь хлопок дверью. В целях исключения человеческого фактора изобретение полностью автоматизировано.

Преимуществом нового комплекса перед другими современными средствами артиллерийской разведки является его высокая незаметность для противника. Это вызвано отсутствием в разработке электромагнитных волн.

Оружие впервые представили в 2017 году. В следующем году его запустят в серийное производство.

В конце ноября National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308. За месяц до этого издание составило рейтинг, согласно которому АК-74М попал в топ-5 лучших и самых опасных в мире. Он разрабатывался в 1970-х годах в качестве замены знаменитому АК-47.