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Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

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Президент России Владимир Путин «на ногах» переговорил с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил на пресс-конференции 1 декабря по итогам саммита G20, пишет «РИА Новости».

По словам российского лидера, в ходе беседы он коротко прокомментировал инцидент в Черном море. Позиции двух стран по данному вопросу не сходятся, поэтому каждый остался при своем мнении, отметил Путин.

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Также глава государства выразил сожаление из-за отмены полноформатных переговоров с американским коллегой. По его мнению, подобная встреча давно необходима. В первую очередь, из-за заявления Трампа о желании США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Рассуждая о возможных причинах отказа американского президента от полноценной встречи, Путин ответил, что глава Белого дома вряд ли чего-то опасается. При этом он назвал своего коллегу «опытным и взрослым человеком». Российский лидер предположил, что на смену планов повлияла ситуация в Черном море. При этом он надеется, что встреча состоится, когда США будут готовы. Особых условий для проведения переговоров Москва не предъявляет.

Предполагалось, что встреча глав двух государств состоится в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Стороны планировали обсудить двусторонние отношения. Однако накануне мероприятия Трамп отменил переговоры. По официальной версии, это было сделано из-за произошедшего в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, нарушивших госграницу.

В освободившееся время Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, в период с 30 ноября по 1 декабря у российского президента состоялись встречи с лидерами стран БРИКС, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Аргентины Маурисио Макри, лидером КНР Си Цзиньпином, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

25 ноября три украинских корабля вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на сообщения пограничной службы ФСБ и совершали опасные маневры. В результате российские военнослужащие применили силу и арестовали украинские корабли и их экипаж — в отношении моряков возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент провокацией, организованной действующей украинской властью в преддверии президентских выборов.

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