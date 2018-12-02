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Авраам Руссо решил продать свой особняк за 30 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Певец Авраам Руссо выставил на продажу свой подмосковный особняк в два раза дешевле, чем заплатил за недвижимость сам. Об этом сообщает издание StarHit.

«Всё это вместе с землей обошлось мне в 60 млн, ну, может, в 58. Но прошу я 29 с половиной», — заявил артист.

Отмечается, что двухэтажный коттедж Руссо оборудован системой «умный дом», включающей системы очистки и ионизации воздуха, приборы, отслеживающие качество воды, а также дистанционно управляемый пылесос. В доме есть сауна с инфраскрасными лучами, джакузи и хаммам.

По данным издания, ступени и перила лестницы в доме оформлены инициалами артиста.

Руссо родился в сирийском Алеппо, в Москву переехал в 1999 году. Певец получил известность в начале 2000-х годов.

В 2006 году артист пережил покушение на свою жизнь, после которого вместе с семьей переехал в Нью-Йорк.

 

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