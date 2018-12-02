Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

Правительство Японии рассматривает возможность оснащения войск национальных Сил новыми технологиями самообороны. Они позволят осуществлять кибернетические атаки, сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на японскую газету Mainichi.

К концу 2018 года будут готовы соответствующие положения, которые на сегодняшний день находятся в разработке оборонного ведомства Японии. Отмечается, что из-за расширяющейся зависимости от коммуникационных сетей, кибернетическое пространство в условиях современного ведения боевых действий имеет большое значение.

Кибернетические атаки в наступательных целях будут запрещаться действующей конституцией. Япония сможет использовать эти технологии только в случае, если получит аналогичную атаку со стороны потенциального врага.

29 ноября сообщалось, что киберучения по отработке координации между членами НАТО проходят в Эстонии. Отмечается, что в ходе учений будет отрабатываться и проведение военных операций в киберпространстве.