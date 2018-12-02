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В штате Массачусетс произошло ДТП с участием школьного автобуса

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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В американском городе Беркли (штат Массачусетс) школьный автобус вылетел с дороги. Инцидент произошел накануне, 1 декабря. 

Как сообщает полиция штата на своей странице в Twitter, в транспортном средстве в момент ДТП находилось около 20 взрослых и детей.

Число пострадавших не уточняется, их госпитализируют на нескольких машинах скорой помощи. Отмечается, что два человека получили серьезные травмы.

Ранее 2 декабря сообщалось, что три человека погибли при столкновении двух автомобилей в воскресенье в Дагестане. Уточняется, что один пассажир легкового автомобиля погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

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