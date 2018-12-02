Эксперт назвал возможные действия Порошенко по истечении военного положения

Введенное на Украине военное положение является имитацией, и президент страны Петр Порошенко «не знает, как выкручиваться из этой ситуации», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

По словам политолога, возможны два сценария развития событий.

«Один из сценариев — он (Порошенко) должен придумать что-то такое, чтобы парламент не мог не согласиться с продлением военного положения, но шансы на это маленькие», — цитирует его «РИА Новости».

Вторым и наиболее вероятным вариантом Погребинский считает заявление президента о том, как военного положения испугалась Россия.

«Президент выступит с прекрасной речью, где расскажет, как это военное положение напугало нашего северо-восточного соседа, и он осознал всю бесперспективность агрессии против Украины и поэтому военное положение в стране прекращается, и мы консолидируем усилия со всем миром для усиления санкций», –– сказал он.

При этом эксперт не исключил, что данный режим может обернуться проблемами для действующих властей.

Военное положение, предусматривающее ограничение некоторых конституционных прав граждан, введено в 10 областях Украины до 26 декабря. На фоне этого Киев запретил въезд в страну мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.