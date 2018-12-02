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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода и снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем составит от минус пяти до минус семи градусов.

«Местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с», –– говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на понедельник местами возможен снег. Столбики термометров покажут до минус 10 градусов.

В начале рабочей недели погода существенно не изменится. Днем 3 декабря минус 5 минус 7 градусов.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о вероятности выпадения снега на Новый год в Москве.

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