Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода и снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 2 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем составит от минус пяти до минус семи градусов.

«Местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с», –– говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на понедельник местами возможен снег. Столбики термометров покажут до минус 10 градусов.

В начале рабочей недели погода существенно не изменится. Днем 3 декабря минус 5 минус 7 градусов.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о вероятности выпадения снега на Новый год в Москве.