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Эксперт рассказал о возможном происхождении блестящего предмета на Марсе

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Фото: NASA
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Обнаруженный марсоходом Curiosity блестящий предмет на Красной планете может быть обычным камнем, отшлифованным ветром, считает автор книг о космосе Виталий Егоров.

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28 ноября в NASA сообщили об обнаружении на поверхности Марса необычного блестящего объекта, похожего на самородок металла.

«Марсоходы периодически встречают металлические метеориты размером от нескольких сантиметров до метра. Они не представляют большого научного интереса, так как их в избытке находят и на Земле. Но в случае сегодняшней находки вряд ли это метеорит, скорее просто образец местной породы, отполированный ветром», –– приводит слова эксперта «РИА Новости».

По словам Егорова, точно установить происхождение предмета ученые смогут после получения результатов «лазерного обстрела образца спектральным прибором ChemCam».

Ранее специалист NASA Сюзанна Швенцер сообщила, что предмет получил название Little Colonsay (Маленький Колонси) и его природу установят с помощью химического анализа.

27 ноября новый космический аппарат NASA Mars InSight, прибывший на Красную планету, прислал первое фото с ее поверхности.

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