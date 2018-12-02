Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»

Президент России Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма «Хантер Киллер». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в субботу, 1 декабря.

«У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу», — цитирует ТАСС ответ Путина журналисту.

Он добавил, что сценарий, в котором экипаж подлодки США спасает российского президента от мятежников, является маловероятным и фантастическим, сообщает «Газета.ру».

Картина Донована Марша «Хантер Киллер» повествует о пытающемся предотвратить третью мировую войну экипаже американской подлодки. По ходу сюжета субмарина участвует в операции по спасению российского президента из рук устроивших государственный переворот мятежников.

В фильме помимо голливудских актеров Гарри Олдмана и Джерарда Батлера задействованы и российские артисты: Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.

1 ноября в Минкульте объяснили ситуацию с фильмом «Хантер Киллер».