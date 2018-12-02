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«Сплав» приступил к роботизации реактивных систем залпового огня

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в госкорпорацию «Ростех») работает над роботизацией реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил управляющий директор предприятия Александр Смирнов.

«Системы, разработанные в последние годы, — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» — обладают уже внедренными элементами, которые могут лечь в основу перспективной роботизированной РСЗО», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, уже сейчас такие системы позволяют автоматизировать как подготовку к залпу, включая ориентировку на местности, так и дистанционно вводить данные полетного задания во взрыватели.

3 октября сообщалось, что научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») в ближайшее время представит Минобороны эскиз новейшей перспективной малокалиберной РСЗО, которая сможет вести огонь спецснарядами калибра 50–80 мм ночью и в условиях задымленности на поле боя и сбивать цели на дальности 1,5–2 км.

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