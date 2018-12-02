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Ученые вычислили безопасную для здоровья порцию картофеля фри

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Люди, употребляющие картофель фри два-три раза в неделю, чаще других страдают от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Ученые выяснили, какой должна быть порция приготовленного во фритюре картофеля, чтобы она не наносила вреда здоровью.

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Исследования профессора Гарварда Эрика Римма показали, что употребление в пищу минимальной порции картофеля, которая содержит 40–45 ломтиков, увеличивает риск развития сердечных болезней, пишет The Sun.

Однако, если заниматься спортом, соблюдать режим сна и в целом правильно питаться, то употребление не более шести соломинок картофеля фри будет безопасным.

Ранее схожие исследования провели специалисты из Италии. Они пришли к выводу, что люди, у которых в рационе отсутствует картофель фри, в среднем живут на шесть месяцев дольше. У любителей жареной картошки гораздо выше риски развития диабета, ожирения и болезней сердца.

4 сентября ученые рассказали о пользе и вреде алкоголя в малых дозах.

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