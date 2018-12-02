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Джеки Чан рассказал шокирующие факты о своей жизни

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Фото: TASS/ZUMA
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Знаменитый китайский и голливудский актер Джеки Чан в своих мемуарах «Never Grow Up» («Никогда не взрослей») назвал себя ужасным отцом и признался в плохом отношении к женщинам и злоупотреблении алкоголем.

В книге он рассказал, что, обретя славу, «пустился во все тяжкие»: бездумно тратил деньги, злоупотреблял алкоголем и неоднократно пользовался услугами проституток, отмечает Daily Mail.

«После того как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности. Мне нравилось, чтобы рядом было много людей. Лет 10 назад я за один год потратил $2 млн на оплату еды других людей. Я делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина», — пишет актер.

По его словам, однажды, будучи пьяным, он за один день разбил дорогостоящие Porsche и Mercedes-Benz.

Кроме того, Джеки Чан рассказал, что ужасно относился к своей первой девушке и старался избегать ее.  После женитьбы на Жоан Линь его одолели параноидальные мысли, и он прятал от супруги деньги.

Однажды в очередном приступе гнева во время ссоры с женой актер кинул через всю комнату своего маленького сына Джейси, а позже изменил Линь с бывшей «Мисс Азия» Элейн Нг.

По словам звезды Голливуда, все его плохие поступки были следствием незрелости и неуверенности в себе.

О своей дочери Этте У Чжолинь Чан не написал ничего. Хотя ранее 19-летняя девушка рассказала СМИ, что отец выгнал ее из дома, узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации.

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