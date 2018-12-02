Путин совершит визит в Саудовскую Аравию в 2019 году

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится в 2019 году, конкретные сроки будут согласованы позже. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока конкретных сроков нет, это будет согласовываться», — цитирует его ТАСС.

О визите удалось договориться на состоявшейся встрече президента России и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

На той же встрече Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения ОПЕК+.