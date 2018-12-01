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Пушков оценил предложение евродепутата разорвать отношения с РФ

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Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что разрыв соглашения о партнерстве Евросоюза с Россией выгоден лишь тем, кто хочет прекращения отношений с РФ. Об этом он написал Twitter в субботу, 1 декабря.

«Такой разрыв нужен лишь тем, кто хочет положить могильный камень на отношения с Россией как таковые», — отметил сенатор.

Таким образом Пушков отреагировал на предложение евродепутата от Латвии Сандры Калниете приостановить сотрудничество Брюсселя с Москвой, заменив его на точечные взаимоотношения по некоторые направлениям, в основном, безопасности.

Ранее 1 декабря сообщалось, что в Европарламенте задумались об общеевропейском «законе Магнитского».

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