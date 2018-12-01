Прямой эфир

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с лидером России Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем Twitter в субботу, 1 декабря.

Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом
При этом глава МИД РФ призвал Запад сдержать Украину от новых провокаций

Согласно опубликованному им заявлению, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

Представитель правительства ФРГ также разместил фотографию рукопожатия глав двух государств перед началом встречи, которая состоялась в отеле Alvear Palace в Буэнос-Айресе. Путин остановился там на время мероприятия. Перед завтраком Меркель поприветствовала российского коллегу на русском языке.

Как позже рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский президент наглядно и подробно рассказал все детали произошедшей провокации украинской стороны Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Песков отметил, что канцлер Германии выразила намерение поспособствовать разрешению конфликта. При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о каком-либо «посредничестве», поскольку из-за нарушения госграниц ведется судебный процесс, а также проводятся следственные мероприятия.

«…но желание всех — способствовать разрешению этой ситуации, при том, что все они слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией на Украине», — добавил пресс-секретарь.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В настоящее время украинские корабли и моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с завтрака Путина и Меркель
Песков рассказал о перспективах освобождения украинских моряков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017