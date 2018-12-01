Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с лидером России Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем Twitter в субботу, 1 декабря.

Согласно опубликованному им заявлению, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

Представитель правительства ФРГ также разместил фотографию рукопожатия глав двух государств перед началом встречи, которая состоялась в отеле Alvear Palace в Буэнос-Айресе. Путин остановился там на время мероприятия. Перед завтраком Меркель поприветствовала российского коллегу на русском языке.

Как позже рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский президент наглядно и подробно рассказал все детали произошедшей провокации украинской стороны Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Песков отметил, что канцлер Германии выразила намерение поспособствовать разрешению конфликта. При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь не идет о каком-либо «посредничестве», поскольку из-за нарушения госграниц ведется судебный процесс, а также проводятся следственные мероприятия.

«…но желание всех — способствовать разрешению этой ситуации, при том, что все они слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией на Украине», — добавил пресс-секретарь.

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В настоящее время украинские корабли и моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.