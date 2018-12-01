Группа IC3PEAK отыграла концерт в Новосибирске после задержания

Российская группа IC3PEAK все-таки выступила в Новосибирске, несмотря на то что 1 декабря участников коллектива доставили в полицейский отдел по прибытии на железнодорожный вокзал города.

Мероприятие состоялось в лофте «Трава», после того как группу освободили из участка. На выступлении присутствовали силовики.

«Концерт был. Все живы, все здоровы. Все уже разошлись», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

По словам адвоката IC3PEAK Валентина Демиденко, у музыкантов проверяли документы и искали наркотики. Он добавил, что никаких претензий к ним в итоге не возникло.

Следующее выступление коллектива намечено на 2 декабря в Красноярске.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.