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В США сообщили о неформальном разговоре Путина и Трампа на полях G20

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о проведении неформальной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

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«Президент Трамп и первая леди провели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами в ходе ужина прошлым вечером, включая президента Путина», — говорится в заявлении Сандерс, которое цитирует The Washington Post.

Ранее 1 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что у Путина и Трампа был короткий контакт на полях саммита. 

Встреча двух лидеров должна была состояться на саммите, который проходит с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Однако 29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе, во время которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. Так, у Путина назначены встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Уже прошли переговоры с лидерами стран БРИКС, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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