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Порошенко призвал заблокировать «Северный поток – 2»

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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Президент Украины Петр Порошенко предложил странам Запада заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», а также усилить присутствие НАТО в Черном море и ввести новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

«Украина находится под угрозой начала войны, также наша независимость находится под угрозой, а вместе с ней и европейская безопасность», — сказал Порошенко в интервью газете Corriere della Sera, передает Bloomberg.

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Он также призвал запретить российским кораблям заходить в европейские порты и предложил поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах.

Позицию Порошенко о необходимости блокировки «Северного потока – 2» разделил и глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, странам, которые одобрили строительство газопровода, нужно доказать, что «их позиция является необоснованной и опасной».

«Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств», — цитирует министра украинское издание «Европейская правда».

Отношения России и Украины обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. В настоящее время корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Киев ввел военное положение, которое продлится до 26 декабря. Также власти Украины 30 ноября запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, ограничения ввели, чтобы Москва не формировала в стране отряды «частных армий». После этого в раде также прозвучали призывы запретить въезд в республику россиянкам.

«Северный поток – 2» включает в себя прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м и строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Цель проекта — обеспечение надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживает строительство. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, Словакия и США. Вашингтон не раз заявлял о желании продавать Европе свой СПГ (сжиженный природный газ).

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