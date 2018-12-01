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На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

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На Украине замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак напал на внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева. Инцидент произошел в прямом эфире политического ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK. 

Словесная перепалка завязалась после того как нардеп заявил, что инцидент в Керченском проливе был спровоцирован украинской стороной.

«В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — приводит его слова украинская газета «Обозреватель». 

Его начал перебивать замминистра, назвав «малороссом» и «падлюкой». После чего Грымчак  подошел к Мураеву и ударил ногой стойку, за которой стоял нардеп. Та сломалась, ударив парламентария, отмечает «Вести-ua.net». 

На стычку политиков обратили внимание пользователи YouTube. Они призвали отправить Грымчака в отставку, чтобы он «полечил нервишки». 

«Мураев дедушек не бьет...хотя дедушка выпрашивал из последних сил», — пишут комментаторы. 

«Молитесь, чтобы у нас во власти были люди грамотные, культурные, с уравновешенной психикой и железной выдержкой !!! Будут эти психи, из войн не скоро выкарабкаемся», — призывает еще один пользователь.

«Грымчак — бешеная собака. Вы на глаза его посмотрите отмороженные. Шизоид тимошенковский», — вторит ему третий. 

Украинские депутаты и чиновники регулярно устраивают потасовки в прямом эфире. Так, в конце октября депутат Верховной рады Олег Мусий расцарапал шею главе общественной организации живущих с ВИЧ людей Дмитрию Шерембею.

29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. В период саммита с 30 ноября по 1 декабря у Путина были назначены встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Российский лидер уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

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