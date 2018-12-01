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Судоходство в Керченском проливе восстановлено

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе, которое было приостановлено из-за штормового предупреждения, возобновлено. Об этом 1 декабря рассказали ТАСС в Росморречфлоте.

«Сегодня в 12:00 возобновили движение караванов судов по Керчь-Еникальскому каналу и Таманскому судоходному пути», — сказал агентству источник в ведомстве.

Штормовое предупреждение было объявлено 28 ноября в связи с усилением ветра и быстрым обледенением судов около Керченского пролива.

25 ноября штормовой ветер оставил без электричества жителей районов Алтая и Кузбасса. В Алтайском крае из-за аварийного отключения ВЛ-110 «Чойская–Рудническая» без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в Турочакском и Чойском районе.

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