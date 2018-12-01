В КПРФ рассказали о здоровье Жореса Алферова

Здоровью нобелевского лауреата по физике и депутата Государственной думы от фракции КПРФ Жореса Алферова ничто не угрожает. Об этом 1 декабря сообщил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

«Абсолютно нормально всё. Никаких там нет проблем… Была там проблема, но она была локализована», — цитирует «РИА Новости» представителя КПРФ. Ющенко уточнил, что в настоящее время жизни и здоровью ученого ничто не угрожает.

30 ноября стало известно, что академик Алферов госпитализирован в одну из московских клиник. Он почувствовал себя плохо во время рабочего совещания. Позже в пресс-службе Российской академии наук (РАН) заявили, что его состояние улучшилось. Как сообщили источники «Федерального агентства новостей», академик попал в больницу с гипертоническим кризом.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске, сейчас ему 88 лет. Он был принят в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) без экзаменов. 5 марта 1953 года Алферов сделал первый надежно работающий транзистор. Он получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.