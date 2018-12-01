В Кремле рассказали о новых контактах с США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации американского лидера выходили на связь с Кремлем уже после того, как стало ясно, что двусторонние переговоры глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине не состоятся. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости».

Ушаков отметил, что стороны решили поддерживать контакты. При этом инициативу продолжить диалог проявили представители Белого дома. «Мы выразили сожаление, что не удалось обстоятельно поговорить <...>. Посмотрим, как дальше будут строиться планы», — цитирует представителя Кремля «Газета.ру».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп будет готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным после того, как будут освобождены украинские моряки, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Еще одним условием для проведения переговоров является возвращение украинских кораблей.

29 ноября Трамп сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ.

В Кремле отметили, что у президента РФ и так насыщенный график. В период саммита с 30 ноября по 1 декабря у Путина назначены встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Уже прошли переговоры с лидерами стран БРИКС, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером КНР Си Цзиньпином.