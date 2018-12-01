Песков рассказал о перспективах освобождения украинских моряков

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос освобождения из-под стражи украинских моряков — участников инцидента в Керченском проливе — потребует времени в связи с судебными действиями. Об этом 1 декабря сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Буэнос-Айресе интересовались, что необходимо для возвращения военнослужащих Украины на родину.

«Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Черном море, наглядно показал материалы Макрону и Меркель», — цитирует Пескова «РИА Новости».

25 ноября военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав призыв погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны силой и доставлены в Керчь. Украинские моряки арестованы решением суда за нарушение госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией Киева, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.