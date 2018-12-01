Полиция отпустила из участка группу IC3PEAK

Полиция отпустила из дежурной части группу IC3PEAK, которую ранее 1 декабря задержали по прибытии на железнодорожный вокзал Новосибирска.

Музыканты пояснили, что сотрудники полиции не предъявили им никаких обвинений, отмечает телеканал РЕН ТВ.

По словам участников коллектива, они все-таки планируют выступить в городе, если успеют.

Концерт IC3PEAK должен был состояться 1 декабря в новосибирском клубе «Подземка». Администрация клуба сообщила об отмене мероприятия, не называя причин. Следующее выступление коллектива намечено на 2 декабря в Красноярске.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.