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Полиция отпустила из участка группу IC3PEAK

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Фото: youtube.com
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Полиция отпустила из дежурной части группу IC3PEAK, которую ранее 1 декабря задержали по прибытии на железнодорожный вокзал Новосибирска. 

Музыканты пояснили, что сотрудники полиции не предъявили им никаких обвинений, отмечает телеканал РЕН ТВ.

По словам участников коллектива, они все-таки планируют выступить в городе, если успеют. 

Концерт IC3PEAK должен был состояться 1 декабря в новосибирском клубе «Подземка». Администрация клуба сообщила об отмене мероприятия, не называя причин. Следующее выступление коллектива намечено на 2 декабря в Красноярске.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.

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