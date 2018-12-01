Украинский военный эксперт объяснил слабость ВМС страны

Главные причины плачевного состояния украинского флота — его системное уничтожение предыдущими министрами обороны и отсутствие полноценного финансирования. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил украинский военный эксперт Юрий Смищук.

Он напомнил, что после распада СССР Украине досталось 18,3% судов и важнейшие объекты инфраструктуры советского флота, однако большая часть из всего этого была утеряна.

«На флоте пиарились и все министры обороны Украины, но из-за отсутствия полноценного финансирования и желания реально заниматься флотом реализовывался принцип «Мы не морская держава, мы просто государство у моря», — сказал Смищук в интервью изданию gazeta.ua.

Он отметил, что флот получал в среднем 10–12% от необходимого финансирования. В результате «ветхие раритеты ржавели у причалов, резались или продавались за деньги».

«А личный состав демонстрировал мощь ВМС ВС Украины песнями и танцами на различных праздниках в севастопольских бухтах», — добавил он.

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее военную технику из Крыма. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов, состояние которых плачевно».

При этом в Киеве заявили, что подобное предложение требует «очень тщательного изучения». По мнению российского сенатора Ольги Ковитиди, Украина не выразила «восторга» от идеи возвращения своей техники, так как понимает, что она нуждается в капитальном ремонте — сейчас украинские корабли находятся в плачевном состоянии.