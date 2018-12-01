Власти Украины заподозрили в черпании идей для запретов в соцсетях

Призыв запретить россиянкам въезд на Украину напоминает ожившую шутку пользователей соцсетей. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил «РИА Новости» первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он рассказал, что обратил внимание на некую закономерность. По его словам, зачастую шутки в интернете впоследствии отражаются в законах, принимаемых Киевом. Малькевич отметил, что «любую ахинею, которую пользователи соцсетей предлагают применить в качестве закона», власти страны берут на вооружение.

«У меня складывается ощущение, что отдельные депутаты в поисках вдохновения — а оно им необходимо, в следующем году же будут выборы парламентские — видимо, отчаянно мониторят интернет и соцсети в поисках каких-то нестандартных решений», — добавил представитель российской Общественной палаты.

30 ноября Киев ограничил въезд российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter. После этого в Верховной раде предложили принять аналогичные меры в отношении россиянок.

29 ноября Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое Киев ввел после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В настоящее время украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».