Улицу в Вашингтоне предложили переименовать в честь Хашокджи

Местные власти одного из районов столицы США Вашингтона проголосовали за переименование улицы, на которой расположено посольство Саудовской Аравии. Назвать ее предлагается в честь убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, если эта инициатива будет одобрена городским советом, то дорога, проходящая вдоль здания дипмиссии в районе Фогги-Боттом, получит название Джамаль Хашокджи Вэй.

По данным CNN, идея переименовать улицу в честь убитого журналиста стала набирать популярность около месяца назад после появления соответствующей петиции в интернете.

«Мы предлагаем переименовать улицу, где расположено посольство Саудовской Аравии, в честь Джамаля Хашокджи, чтобы это стало ежедневным напоминанием для саудовских официальных лиц, что такие убийства абсолютно неприемлемы, а также выражало постоянную поддержку Вашингтоном свободы прессы», — говорится в петиции.

Улица, на которой расположено саудовское диппредставительство в Вашингтоне, сейчас называется Нью-Хэмпшир авеню.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, войдя в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В прокуратуре города заявили, что мужчину задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело расчленили и уничтожили.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.

Генпрокуратура королевства намерена требовать в суде смертной казни в отношении обвиняемых в убийстве журналиста.