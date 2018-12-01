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Россиян рассмешил упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста Юсси Конттинена, который упрекнул россиян в том, что они отапливают свои квартиры, даже когда это не нужно. По его словам, жители РФ слишком расточительно используют энергию, что приводит к глобальному потеплению.

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«А, ну да, точно, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет», — написала в Twitter пользователь под ником @YuliyaZhurinа.

Другие отметили, что финский журналист наверняка жжет костры в своей квартире, чтобы согреться. Также Конттинену предложили приехать в Россию и получше ознакомиться с климатом.

«В Якутске минус 44, ждем глобальное потепление, держу в курсе», — писали в комментариях. 

В сентябре российские ученые сообщили, что средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 градуса. По их словам, если потепление продолжится, это чревато серьезными последствиями, в том числе затоплением побережья Северного Ледовитого океана.

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