Россиян рассмешил упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста Юсси Конттинена, который упрекнул россиян в том, что они отапливают свои квартиры, даже когда это не нужно. По его словам, жители РФ слишком расточительно используют энергию, что приводит к глобальному потеплению.

«А, ну да, точно, глобальное потепление наступает, потому что в России центральное отопление! Других причин нет», — написала в Twitter пользователь под ником @YuliyaZhurinа.

Другие отметили, что финский журналист наверняка жжет костры в своей квартире, чтобы согреться. Также Конттинену предложили приехать в Россию и получше ознакомиться с климатом.

«В Якутске минус 44, ждем глобальное потепление, держу в курсе», — писали в комментариях.

В сентябре российские ученые сообщили, что средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23 градуса. По их словам, если потепление продолжится, это чревато серьезными последствиями, в том числе затоплением побережья Северного Ледовитого океана.