В Париже задержали более 100 участников протестов

Более 100 человек задержаны во время беспорядков в центре Парижа в субботу, 1 декабря, всего же в манифестациях принимают участие до 5,5 тыс. человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который прибыл в координационный центр управления столичной полиции.

По словам премьера, на данный момент произведено 107 задержаний, сообщает Le Figaro. Ранее сообщалось о 81 задержанном.

В ходе манифестаций в Париже в субботу пострадали 10 человек, в том числе трое полицейских. Сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства, который, по мнению простых граждан, далек от их повседневных проблем.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.