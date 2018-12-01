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В Госдуме рассказали об «отказе тормозов» у депутатов Рады

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
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Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик считает, что у украинских коллег их Верховной рады «окончательно отказали тормоза». Таким образом он прокомментировал появившуюся идею о запрете на въезд на Украину российским женщинам.

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«Один за другими несутся заявления, которые не способствуют ни урегулированию сложившейся ситуации, ни установлению каких-либо нормальных отношений с официальным Киевом», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что на сегодняшний день единственный путь урегулировать ситуацию — сесть за стол переговоров.

«Впрочем, это полностью совпадает с тем советом, который Украине дали в Евросоюзе», — заключил он. 

30 ноября Киев ограничил въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. После этого в Верховной раде предложили принять аналогичные меры в отношении россиянок. 

29 ноября Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое в республике ввели после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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