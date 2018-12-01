Из-за протестов в Париже пострадали 10 человек

В результате протестов, проходящих 1 декабря в Париже, пострадали 10 человек, в том числе трое полицейских. Арестован 81 участник движения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

При этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер написал в своем Twitter, что задержаны 39 человек. По его словам, лишь 200 протестующих прошли все необходимые процедуры досмотра, чтобы попасть на перекрытую часть Елисейских полей, в то время как «1,5 тыс. нарушителей спокойствия, находящихся за пределами периметра, пришли, чтобы драться».

Ранее 1 декабря в Париже закрыли семь станций метро и одну станцию городских электричек RER, а полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Прибывший на место демонстраций министр внутренних дел страны пытался призвать митингующих к спокойствию и поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении.

Накануне, 30 ноября, французский президент Эммануэль Макрон отказался менять свой курс социально-экономической политики, несмотря на масштабные протесты.

Акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем. В ходе демонстраций пострадали более 400 французов, в том числе 28 представителей власти.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.