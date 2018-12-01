Водоснабжение во всех домах Волхова нарушено из-за аварии

В городе Волхов (Ленинградская область), в котором проживает более 44 тыс. человек, из-за аварии нарушено водоснабжение.

Подача воды во все дома была приостановлена в 1:03 мск, проводятся восстановительные работы, сообщили в субботу, 1 декабря, в аварийной службе предприятия «Леноблводоканал».

«Водоснабжение районов города Волхов-1 и Волхов-2 приостановлено из-за аварии. Специалисты устраняют последствия аварии», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волховского муниципального района, в связи с остановкой насосов станции подъема воды из реки Волхов и работы водоочистных сооружений на территории города в 9:00 был введен режим «повышенная готовность». Спустя один час теплоэнергетическая компания «Лотэк» отключила в Волхове горячее водоснабжение.

Для жителей города «Леноблводоканал» организует подвоз воды автоцистернами.

В начале ноября сообщалось, что без воды осталась часть Мурманска. Горячее и холодное водоснабжение было прекращено в 119 жилых домах на территории Первомайского округа.