Самбо временно стало олимпийским видом спорта

МОК на заседании в Токио временно признал самбо олимпийским видом спорта. Сейчас этот вид борьбы развивается в нескольких дисциплинах (спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное самбо) и является народным видом спорта.

Как указал министр спорта России Павел Колобков, число поклонников данного вида спора растет и сегодня самбо развивается почти в 100 странах.