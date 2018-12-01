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Мужчину с 60 ампулами яда гюрзы задержали в аэропорту Астаны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В аэропорту столицы Казахстана Астаны задержали 59-летннго мужчину с ампулами яда гюрзы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погранслужбы комитета национальной безопасности республики.

По данным ведомства, 64 ампулы с ядом были обнаружены у пассажира рейса Астана-Киев.

Гюрза — одна из самых опасных змей и самый крупный представитель семейства гадюковых в фауне бывшего СССР. Яд гюрзы по токсичности уступает только яду кобры.

В августе в парижском аэропорту Шарля де Голя таможенники задержали австрийца, пытавшегося нелегально провезти из Мексики в Германию 80 экзотических птиц в своем багаже.

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