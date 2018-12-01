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Парламент ДНР утвердил нового премьера

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики единогласно утвердил на должность нового премьера и.о. зампредседателя совета министров Александр Ананченко. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости».

На момент голосования в зале находились все 100 депутатов. Кандидатуру Ананченко выдвинул глава ДНР Денис Пушилин на внеочередном заседании Народного совета, проходившем в субботу.

Он отметил, что Ананченко хорошо зарекомендовал себя на должности исполняющего обязанности зампредседателя совета министров. Прежде Пушилин сам выполнял функции премьера по совместительству с должностью главы.

Денис Пушилин официально стал главой самопровозглашенной Донецкой Республики 20 ноября 2018 года, сменив на этой должности Дмитрия Трапезникова, так как его назначение генпрокуратура ДНР посчитала незаконным. Выборы прошли 11 ноября. По результатам подсчета 100% бюллетеней победил Пушилин с 60,85% голосов. 

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