Европарламент предложил перейти к точечному сотрудничеству с Россией

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству. Об этом говорится в опубликованном 30 ноября проекте доклада Европарламента по отношениям с Москвой, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в докладе Европарламента отмечается, что Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами в обозримом будущем, однако проект газопровода «Северный поток – 2» повышает зависимость Евросоюза от российского газа и «угрожает единому энергорынку ЕС».

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году начались переговоры о новом соглашении, которые четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза.

Ранее, 30 ноября, глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, заявил, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав РФ после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.