Джордж Буш-младший прокомментировал смерть отца

Бывший президент США Джордж Буш-младший назвал своего отца благороднейшим человеком и лучшим отцом. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь 43-го главы государства Джим Макграт.

«Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим папой, о котором только мог попросить сын или дочь», — говорится в заявлении.

Он отметил, что семья выражает признательность всем, кто поддерживал его отца в его жизни и принес соболезнования после его смерти.

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, а также экс-президент США Барак Обама.