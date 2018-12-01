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Джордж Буш-младший прокомментировал смерть отца

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Бывший президент США Джордж Буш-младший назвал своего отца благороднейшим человеком и лучшим отцом. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь 43-го главы государства Джим Макграт.

«Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим папой, о котором только мог попросить сын или дочь», — говорится в заявлении.

Он отметил, что семья выражает признательность всем, кто поддерживал его отца в его жизни и принес соболезнования после его смерти.

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, а также экс-президент США Барак Обама.

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